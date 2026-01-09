Meloni apre al dialogo con Mosca: “È tempo che l’Europa parli anche con la Russia”

Giorgia Meloni rilancia la necessità di riaprire un canale di comunicazione tra Unione Europea e Russia. Lo ha fatto venerdì 9 gennaio, nel corso della tradizionale conferenza stampa di inizio anno nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, allineandosi a una posizione già espressa dal presidente francese Emmanuel Macron, che il 19 dicembre aveva dichiarato che “sarebbe tornato utile dialogare” con Vladimir Putin.

«È giunto il momento che l’Europa dialoghi anche con la Russia», ha affermato il presidente del Consiglio, sottolineando però la necessità di farlo in modo coordinato. Meloni ha proposto la creazione di un “inviato speciale” europeo sul conflitto russo-ucraino, con l’obiettivo di consentire all’Unione di parlare con una sola voce. «Se l’Europa decide di partecipare all’attuale fase dei negoziati parlando solo con una delle parti – ha avvertito – temo che il suo contributo positivo sarà in definitiva limitato».

La premier ha chiarito che un ritorno al dialogo non deve tradursi in iniziative isolate o disorganiche: «La domanda è chi dovrebbe farlo. Se commettiamo l’errore di ripristinare le comunicazioni con la Russia in modo scoordinato, faremmo un favore a Vladimir Putin, ed è l’ultima cosa che voglio». Meloni ha ribadito la sua posizione di fermo sostegno a Kiev, ricordando che l’unità europea resta un elemento centrale.

Secondo la presidente del Consiglio, un inviato speciale consentirebbe all’Europa di “fare sintesi” e superare la frammentazione che ha caratterizzato finora i tentativi di mediazione: «Fin dall’inizio dei negoziati si sono espresse molte voci e sono esistiti molti formati».

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Meloni ha affrontato anche temi di politica interna. Sulla legge elettorale ha dichiarato che il governo è pronto ad approvarla anche a maggioranza, mentre sul referendum sulla riforma della giustizia ha indicato il 22 o 23 marzo come data più probabile per il voto.

Interpellata infine sull’ipotesi di un possibile rientro della Russia nel G7, la premier ha definito la discussione «assolutamente prematura» allo stato attuale, precisando che l’argomento potrà essere eventualmente affrontato solo «quando e se ci sarà» una pace.