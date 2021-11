Medicina: morto a Padova cardiochirugo Dino Casarotto

E’ morto a Padova a 81 anni il professor Dino Casarotto, cardiochirurgo che nel 1991 divenne direttore del Centro di Cardiochirurgia ‘Vincenzo Gallucci’ dell’azienda ospedaliera di Padova.



Casarotto è deceduto in ospedale nella notte tra sabato e domenica, aveva delle patologie che curava da tempo ma gli è stata fatale un’infezione.

Il chirurgo è stato un luminare degli interventi al cuore, e il suo nome è noto anche in ambiti giudiziari: nel 2003 venne arrestato per corruzione, accusato di aver impiantato nei pazienti delle valvole difettose, che causarono due vittime. Venne condannato in primo grado, ma nel processo di Appello venne assolto dall’accusa di corruzione per l’intervenuta prescrizione del reato, e poi assolto da tutte le accuse: non poteva sapere che le valvole, distribuite da una casa farmaceutica brasiliana, erano state messe in commercio con certificati falsi.

“Viveva per i suoi pazienti, passava in ospedale 12 ore al giorno, i sabati e le domeniche – racconta oggi il suo allievo, e direttore del centro di Gallucci, Gino Gerosa – per noi è stato un grande esempio”. (ANSA).