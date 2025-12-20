Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato: centinaia di arresti e sequestri in tutta Italia

La Polizia di Stato, con l’impegno delle Squadre Mobili attive su tutto il territorio nazionale e il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso i cosiddetti cannabis shop, e dei connessi fenomeni di criminalità diffusa.

L’attività ha interessato in modo trasversale diverse forme di illegalità, riconducibili ai cosiddetti “regolamenti di conti”, a reati contro il patrimonio, al porto illegale di armi e, più in generale, a episodi di violenza legati al mercato degli stupefacenti.

Nel corso delle indagini è emersa con particolare evidenza l’evoluzione delle modalità di approvvigionamento e consumo delle sostanze, in linea con quanto recentemente segnalato dalla Direzione centrale per i servizi antidroga.

L’operazione, condotta con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha consentito di identificare 95.164 persone sospette, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni, prevalentemente in aree di spaccio e di cosiddetta “mala-movida”. Per circa un migliaio di soggetti sono in corso valutazioni ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi di prevenzione.

Sono stati arrestati 384 soggetti, di cui 166 stranieri e 6 minorenni, e indagate in stato di libertà altre 655 persone, tra cui 256 stranieri e 39 minorenni, soprattutto per reati contro la persona e il patrimonio, spaccio di stupefacenti e porto illegale di armi.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 35 chilogrammi di cocaina, 1.370 chilogrammi di cannabinoli e 1 chilogrammo di eroina, oltre a 41 armi da fuoco, 80 armi bianche e più di 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sono state inoltre elevate 565 sanzioni amministrative, in larga parte per uso di sostanze stupefacenti e per somministrazione illegale di bevande alcoliche.

Gli investigatori hanno anche individuato diversi profili social, attualmente oggetto di approfondimenti, i cui contenuti appaiono riconducibili ai fenomeni criminali in esame, per una possibile segnalazione all’Autorità giudiziaria finalizzata all’oscuramento.

Nello stesso contesto sono stati effettuati controlli mirati sull’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto dal decreto legge 48/2025, convertito nella legge n. 80/2025, che disciplina anche la vendita di prodotti a base di canapa nei cannabis shop.

Per quanto riguarda l’ambito provinciale, l’attività della Polizia di Stato di Vicenza ha portato all’arresto in flagranza di un soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e alla denuncia in stato di libertà di un’altra persona per il medesimo reato. Sono stati sequestrati alcuni grammi di cocaina, cannabinoidi ed eroina ed elevate tre sanzioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti.