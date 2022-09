MAROSTICA – Gli prometteva un futuro insieme, ma intanto gli spillava soldi: 47enne denunciata per furto

Qualche giorno fa, alla stazione dei carabinieri di Marostica, un anziano signore si è presentato per parlare con i militari della situazione che stava vivendo. una donna molto più giovane di lui, conosciuta qualche settimana prima, intuendo la solitudine dell’uomo aveva iniziato ad avvicinarlo con parole gentili e premurose, accarezzandolo e promettendogli un futuro insieme. Nel frattempo però, la donna aveva anche iniziato a chiedere i soldi per il suo stato economico, senza che però l’uomo ci credesse. Il 77enne, non credendole, le dava sempre solo i pochi contanti che teneva in tasca. Le richieste della donna hanno iniziato ad aumentare e a diventare quotidiane, aumentando anche di importo. Oppostosi alla richiesta di denaro, l’uomo si è visto sfilare il portafogli dalla donna che le ha prelevato tutti i contanti. In breve, la donna ha iniziato a chiedere soldi quotidianamente fino alla richiesta di 700 euro, necessari per pagare un presunto debito. Direttosi dai carabinieri sotto consiglio dei familiari, l’uomo ha detto che la donna si sarebbe diretta da lui nel pomeriggio. La pattuglia ha quindi notato la donna arrivare in bicicletta per poi riuscire, poco dopo, sulla macchina dell’uomo. Fermati dai militari, i carabinieri hanno condotto entrambi in caserma, identificando E.H.E.I.N., classe 1975, domiciliata a Bassano del Grappa e di origini nordafricane. Interrogata sulla sua presenza in auto con un anziano, lei ha riferito di averlo incontrato per caso per strada e che lui si fosse offerta di accompagnarla a casa, negando un legame affettivo. La vittima si è quindi accorta che la donna si era impossessata fraudolentemente dei 200 euro, che la donna aveva trovato rovistando in camera.

A richiesta dei militari, la donna consegnava quattro banconote da 50 Euro tutte accartocciate, estraendole dalla propria borsa. Per tali fatti la donna veniva deferita all’A.G. per truffa e furto con destrezza.