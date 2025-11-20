Manovra, battaglia sulla tassa sull’oro e torna il tema del canone: tra gli emendamenti anche il buono per le paritarie

Tra le proposte segnalate dai gruppi di maggioranza sulla legge di bilancio emergono tre fronti caldi: il nuovo meccanismo fiscale sull’oro, il ritorno del dibattito sul canone Rai e il buono scuola per le famiglie che scelgono istituti paritari.

Forza Italia ripropone un voucher fino a 1.500 euro per i nuclei con Isee inferiore ai 30 mila euro che optano per una scuola paritaria. Il contributo, finanziato con 20 milioni attingendo al fondo per gli interventi strutturali di politica economica, verrebbe modulato per scaglioni e sarebbe operativo dal prossimo anno. La misura porta la firma di Claudio Lotito.

Sul fronte del canone Rai, la Lega tenta di recuperare il taglio da 90 a 70 euro già inserito nella manovra 2024 e poi cancellato dal Testo unico dei tributi erariali minori del novembre 2024. Il partito chiede di riproporre la riduzione per il 2026, con una copertura da 430 milioni sempre attraverso il fondo per interventi strutturali. Forza Italia però frena: secondo il partito, un nuovo taglio metterebbe a rischio la stabilità del servizio pubblico in un momento in cui gli obblighi previsti dal Media Freedom Act richiedono risorse certe.

Tra gli emendamenti segnalati figura anche la questione della tassazione dei metalli preziosi. La proposta di FI stabilisce per l’oro grezzo o monetato posseduto al 1° gennaio 2026 una rivalutazione con imposta sostitutiva al 13%. La Lega, invece, propone una rivalutazione dell’oro da investimento con aliquota del 12,5%, da versare entro settembre 2026 e con possibilità di rateizzazione.

Rientrano inoltre tra le modifiche proposte la proroga al 2028 del bonus ristrutturazioni al 50%, l’estensione della detassazione sui rinnovi contrattuali ai redditi fino a 35 mila euro e l’allungamento al 2026 dell’operatività del Fondo di garanzia per le Pmi. Forza Italia segnala anche un emendamento che introduce obblighi di trasparenza più stringenti per fondi e veicoli esteri che detengono partecipazioni nei club calcistici italiani, con sanzioni che possono arrivare fino a 5 milioni di euro e penalizzazioni sportive.

Il governo, intanto, prosegue il lavoro di selezione dei 5.700 emendamenti complessivi presentati. Nel pomeriggio è atteso un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, preceduto da un Consiglio dei ministri dedicato alle misure urgenti per garantire la continuità degli stabilimenti ex Ilva.