Manifestazione antifascista a Vicenza, Formaggio: “C’era più gente dal fornaro di Albettone”

Il consigliere regionale Joe Formaggio (Fratelli d’Italia) ha duramente criticato la mobilitazione antifascista svoltasi ieri a Vicenza, definendola una “sceneggiata inutile”. Con una battuta provocatoria, ha affermato: “C’era più gente dal fornaio di Albettone che alla manifestazione.”

Secondo Formaggio, eventi di questo tipo sarebbero “passerelle politiche che non interessano a nessuno”, mentre i cittadini sarebbero preoccupati da problemi più concreti come il lavoro e la sicurezza.

Interrogazione in Consiglio regionale

Il consigliere di FdI ha annunciato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere i costi sostenuti per l’ordine pubblico durante la manifestazione e per sollecitare una riflessione sull’opportunità di concedere spazi e autorizzazioni a simili eventi.

“La Regione deve occuparsi delle vere emergenze, come il degrado urbano e il calo demografico, invece di lasciare spazio a vecchie ideologie ormai superate”, ha dichiarato Formaggio, chiedendo alla giunta di esprimersi sulla reale utilità di queste manifestazioni.

La polemica ora si sposta in sede istituzionale, con il dibattito che promette di accendere il confronto politico in Veneto.