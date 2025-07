Maltempo improvviso sul Vicentino: temporale con grandine sulla Valle del Chiampo, alberi caduti ad Arzignano (Video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un violento temporale ha attraversato alle 14.25 la Valle del Chiampo, nel Vicentino. Il peggioramento delle condizioni meteo è stato del tutto improvviso e non previsto dai principali canali meteorologici.

Particolarmente colpita la zona di Arzignano, da cui arrivano le prime immagini che mostrano una forte grandinata in corso, con chicchi di ghiaccio di medio-piccole dimensioni che hanno imbiancato strade e tetti. Alcuni alberi sono caduti sono stati danneggiati, nella parte retrostante il municipio (vedi foto in fondo all’articolo). Un fenomeno passeggero in un contesto di caldo africano. Anche per le prossime ore sono previste precipitazioni, anche di forte intensità, sparse sul Veneto.

Il cielo si è oscurato nel giro di pochi minuti, seguito da forti raffiche di vento, pioggia intensa e tuoni. Registrata una leggera grandinata a Chiampo, mentre a San Pietro Mussolino, come riferisce il sindaco Gabriele Tasso, la corrente è saltata per mezz’ora in mezzo Comune ed è stata ripristinata dopo il pronto intervento dell’Enel.

Non si segnalano al momento danni gravi, ma la situazione è in evoluzione. Si raccomanda prudenza negli spostamenti.