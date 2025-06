Maltempo estate 2023, in arrivo in Veneto più di 66 milioni di euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In arrivo ai comuni i fondi per gli eventi meteo calamitosi dell’estate 2023: ufficializzati in questi giorni ai sindaci gli importi dei finanziamenti per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dopo le devastazioni legate al maltempo dell’estate 2023.

Il decreto – che vede compartecipi il Ministero dell’Interno, dell’Economia e Finanze e della Protezione civile – stanzia oltre 232 milioni di euro a livello nazionale per il biennio 2025 – 2026 (114 milioni quest’anno, 118 milioni il prossimo anno); al Veneto sono destinati 66 milioni di euro, quasi equamente distribuiti nelle due annate (rispettivamente, 32,5 e 33,5 milioni). Oltre un quarto di tutte le risorse sono quindi state destinate ad interventi nei comuni veneti (117 quelli che beneficeranno dei contributi).

La parte del leone la fa la provincia di Belluno, i cui comuni portano a casa complessivamente nel biennio poco meno di 27 milioni di euro; a seguire Vicenza (13,4 milioni), Verona (8 milioni), Treviso (7,6 milioni), Venezia (6,7 milioni), Padova (3,3 milioni); chiude Rovigo con 130mila euro.

“Un sostegno importante ai tanti comuni veneti colpiti dalle calamità naturali”, commenta il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e coordinatore veneto del partito. “Si tratta di risorse che permetteranno agli enti locali di manutenere territori, strade, palazzi ed edifici e tornare così a garantire la massima sicurezza ai propri cittadini”.