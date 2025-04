Maltempo. Dichiarata l’Allerta Gialla fino alle 18 di domani in varie aree del Veneto

Una nuova fase di maltempo sta per investire il Veneto, con precipitazioni diffuse, anche con rovesci temporaleschi, più consistenti nelle zone montane e pedemontane, con quantitativi anche abbondanti e con un significativo rinforzo dei venti da est/sud-est, sia in quota che sulla costa e sulla pianura interna. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un Avviso di Condizioni Meteo Avverse, valevole dalle 18.00 di oggi alle 18.00 di domani, 17 aprile. Lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica è stato dichiarato per il bacino Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Sempre l’Allerta gialla, ma per criticità idrogeologica, è stata dichiarata per i bacini Alto Piave; Piave-Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; e Adige-Garda e Monti Lessini. Lo Stato di attenzione è stato dichiarato anche per vento forte su tutto il territorio regionale.