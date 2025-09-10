Maltempo, Bibione, Lignano, Caorle sott’acqua: bomba d’acqua allaga strade, negozi e scantinati

Una bomba d’acqua violentissima si è abbattuta tra le 2 e le 7 della notte sul litorale veneto e friulano, colpendo con particolare intensità Bibione e Caorle. In poche ore sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia a Bibione e 121 a Lignano, mentre l’Arpav ha registrato 122 millimetri tra San Michele al Tagliamento, Porto Santa Margherita e Caorle.

Il centro di Bibione è finito letteralmente sott’acqua: viale delle Costellazioni, corso Europa, via Orsa Maggiore e le laterali sono state invase dall’acqua, che ha raggiunto negozi, garage e scantinati, causando danni a numerose attività commerciali e strutture ricettive. Situazione simile anche a Lignano, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati per allagamenti diffusi in condomini e cantine.

Protezione civile, vigili del fuoco e Polizia locale sono al lavoro senza sosta per prosciugare gli scantinati e ripristinare la viabilità. Le zone più colpite, spiegano dal Comune, sono quelle che già in passato erano state soggette ad allagamenti in occasione di nubifragi intensi.

“Ringrazio tutti gli uomini della nostra protezione civile e dei vigili del fuoco che stanno operando da stanotte per riportare la situazione alla normalità – ha dichiarato il presidente della Regione Luca Zaia –. Il maltempo insisterà sul Veneto fino a stasera, con una fase più intensa tra mattina e pomeriggio, in particolare sulla zona prealpina e sulla pianura nordorientale”.

La Protezione civile del Veneto ha dichiarato la criticità gialla fino alle 20, mentre sul versante friulano è in vigore l’allerta arancione fino a mezzanotte per le province di Udine, Gorizia e Trieste.

Lignano

Una nuova perturbazione atlantica ha colpito duramente il Friuli Venezia Giulia, portando piogge intense e vento sulla costa e nella Bassa. A Lignano Riviera le strade e i locali interrati, tra cui quelli dell’Hotel Arizona, sono stati sommersi dall’acqua, con circa 20 centimetri che hanno invaso scantinati e garage. Non ci sono stati disagi per gli ospiti dell’hotel, ma si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’uso di pompe idrauliche per liberare i locali. Anche Bibione ha registrato allagamenti e danni a esercizi e abitazioni private.

A Latisana, il maltempo ha provocato il parziale crollo di un argine lungo la strada regionale 354, rendendo necessaria la chiusura di una corsia. Il sindaco Lanfranco Sette ha effettuato sopralluoghi sul territorio e allertato la polizia locale, mentre la strada è interessata da un traffico intenso di turisti in uscita da Lignano. L’allerta meteo per la regione rimane arancione, con possibili ulteriori disagi e criticità idrogeologiche.

Bibione