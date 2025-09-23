Maltempo, allerta gialla: criticità idrogeologica per temporali tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre



Con un bollettino, il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha annunciato, per il bacino idrografico che interessa la città di Vicenza, lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica anche per temporali, dalle 9 di oggi, martedì 23 settembre, alle 20 di domani mercoledì 24 settembre.Tra la mattinata di martedì 23 e il pomeriggio di mercoledì 24 si verificheranno varie fasi di tempo instabile/ perturbato con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale specie tra Prealpi e pianura dove saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci) e quantitativi anche abbondanti specie sui settori centro-orientali.



Per eventuali segnalazioni chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311.



Per controllare il livello dei fiumi e il meteo nella propria zona, per ricevere notifiche che segnalano l’eventuale rischio di esondazione, per comunicare con foto e video anomalie rilevate nei corsi d’acqua, è possibile scaricare Coapp, lo strumento messo a disposizione dall’Osservatorio dei Cittadini sulle piene nell’ambito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Osservatorio-dei-cittadini-sulle-piene