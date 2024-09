Maltempo, 95 interventi tra Treviso e Venezia

Sono stati 85 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per il maltempo che ieri sera ha colpito le province di Treviso e Venezia. Treviso: 75 interventi eseguiti, 40 in attesa. Venezia: 20 interventi eseguiti, 70 in attesa.

Interessate in particolare le zone di Nervesa della Battaglia nel trevigiano e l’isola Lido in laguna.

I vigili del fuoco di Treviso sono ancora al lavoro per danni d’acqua e alberi abbattuti con il rinforzo di 5 unità da Venezia con due motopompe.

Impegnati in laguna i vigili del fuoco del Lido con i rinforzi di motopompe da Mestre e da Padova.