Malo: tutti a teatro per la Giornata dell’Alzheimer

Sabato 27 settembre, alle 15.30, all’auditorium Rigotti, il Centro servizi Muzan, in collaborazione con Teatrolì, ha organizzato uno spettacolo teatrale dialettale aperto alla cittadinanza.

Lo scorso 21 settembre si è celebrata in tutto il mondo la Giornata dell’Alzheimer. Il Centro servizi Muzan di Malo ha voluto organizzare per i 42 ospiti del reparto Di.Co. (disturbi cognitivi), i loro familiari e tutta la comunità maladense, un momento di spensieratezza grazie alla collaborazione del Gruppo Teatrolì di Monte di Malo che, sabato 27 settembre, alle 15.30, all’ Auditorium Rigotti di Malo, metterà in scena la commedia dialettale veneta “Me piasaria esare na mosca”.

L’iniziativa ha anche lo scopo di porre l’attenzione sui problemi legati alla demenza che colpisce pazienti che “dimenticano”, ma che spesso sono anche dimenticati. Così non avviene al Muzan che, oltre al citato reparto (i cui locali sono stati recentemente rinnovati con interventi mirati a creare un’atmosfera domestica e confortevole), che accoglie in via permanente persone con demenza e/o con problematiche del comportamento, ha attivato alcuni posti letto temporanei per persone con disturbi neurodegenerativi.

«Si tratta di un servizio molto importante – afferma la presidente del Muzan Elisa Gonzo -, in quanto dà risposta alle esigenze del territorio. Di fatto, su segnalazione dell’Ulss 7 Pedemontana o direttamente delle famiglie, le persone con disturbi neurodegenerativi possono essere accolte per periodi, più o meno lunghi, da uno a più mesi. Il che si traduce in un concreto supporto alle famiglie, o ai caregiver che prestano assistenza a domicilio e che necessitano temporaneamente di una struttura qualora vi sia un’emergenza o anche semplicemente per dare loro un temporaneo sollievo, considerato che si trovano a vivere una pesante situazione di stress e sovraccarico nella gestione quotidiana».

Particolare attenzione, inoltre, è stata posta nel formare il personale medico, infermieristico, assistenziale ed educativo, con il fine di cogliere e valorizzare le capacità residue del paziente, la sua storia, le sue preferenze e i suoi desideri. Per eventuali informazioni o richieste vanno contattate le assistenti sociali del Centro servizi Muzan al numero 0445. 602416