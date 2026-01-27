Malo, ecco la 102ma edizione del Carnevale

Malo si prepara alla 102ª edizione del Carnevale: un grande evento di comunità tra tradizione, musica e spettacolo. Il Comune di Malo, capofila dell’organizzazione e del coordinamento dell’intera manifestazione, con la collaborazione dei dipendenti comunali, della Pro Loco di Malo che mette a disposizione il tradizionale Ciaci, simbolo della kermesse, e grazie al fondamentale contributo delle numerose associazioni del territorio e delle frazioni, è lieto di annunciare la 102ª edizione del Carnevale di Malo.

L’evento del Carnevale è un appuntamento che appartiene a tutta la comunità: proprio per questo l’Amministrazione comunale ha voluto promuovere un progetto condiviso che coinvolge, per la prima volta in modo strutturato, le associazioni che operano sia nel capoluogo sia nelle frazioni, valorizzando il contributo di ciascuna realtà del tessuto associativo locale. Un’edizione speciale, che si svolgerà in un periodo particolarmente concentrato a causa dell’anticipo del calendario carnevalesco, ma che si distingue per un programma ricco di appuntamenti dedicati a tutte le età e per un coinvolgimento corale del volontariato locale.

Il Carnevale prenderà ufficialmente il via giovedì 29 gennaio alle ore 20.30 presso l’Auditorium Rigotti, con la serata di apertura durante la quale carristi e gruppi presenteranno i temi dei carri allegorici che sfileranno nelle successive giornate.

Il programma prosegue:

Sabato 31 gennaio

Ore 14.30: Carnevale dei Bambini

A seguire: Carnevale dei Ragazzi

Domenica 8 febbraio

Prima sfilata di Carnevale

Venerdì 13 febbraio

Serata di musica italiana con il Coro Xinfonia

Sabato 14 febbraio

Serata musicale con lo showman DJ Luciano Gaggia, che proporrà un coinvolgente remember delle migliori hit anni ’80-’90 presso il Centro Giovanile

Domenica 15 febbraio

Seconda sfilata di Carnevale con la partecipazione dei gruppi e dei carristi

In serata: spettacolo dei Risi e Bisi

Durante le sfilate dei carri allegorici sarà presente anche Francesca Brunello con uno spettacolo con i cavalli.

Lunedì 16 febbraio

Replica dello spettacolo dei Risi e Bisi

Martedì 17 febbraio – Martedì Grasso

Ultima sfilata di Carnevale

A seguire, presso il Centro Giovanile, chiusura ufficiale della manifestazione con i saluti del Ciaci e dell’Amministrazione comunale.

Accanto ai carri allegorici, le sfilate saranno arricchite dalla presenza di numerosi gruppi mascherati, artisti e associazioni di danza, che proporranno esibizioni e momenti di spettacolo lungo il percorso.

L’apertura delle sfilate sarà affidata alla banda musicale e alle majorette, che accompagneranno l’inizio della manifestazione creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento.

Quest’anno, all’interno della manifestazione, sarà inoltre presente un angolo dedicato ai giovani, gestito dai ragazzi dell’Aperibrolo, con l’obiettivo di creare uno spazio di aggregazione e partecipazione pensato in particolare per le nuove generazioni.

La riuscita di questa 102ª edizione è resa possibile grazie all’importante forza lavoro del volontariato, ai carristi che con il loro impegno e la loro passione rendono possibile questa manifestazione, e alla collaborazione delle associazioni del territorio che, per la prima volta, operano insieme in un progetto unitario coordinato dall’Amministrazione comunale.

Numerosi i carri allegorici e i gruppi partecipanti, che attraverso le sfilate racconteranno al pubblico i temi e i messaggi delle loro creazioni artistiche, frutto di mesi di lavoro e passione.

Il Carnevale di Malo si conferma così un appuntamento capace di unire generazioni diverse, valorizzare il tessuto associativo e offrire momenti di festa, musica e spettacolo a tutta la cittadinanza.

La manifestazione si svolge con il patrocinio di Confcommercio e Confartigianato, a sostegno di un evento che rappresenta non solo una tradizione storica, ma anche un’importante occasione di promozione sociale e territoriale.