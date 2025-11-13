Madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

Un bambino di nove anni è stato ucciso dalla madre nella tarda serata di mercoledì. Il piccolo mostrava ferite da taglio alla gola. E’ avvenuto nella loro abitazione a Muggia, in provincia di Trieste. E’ stato il padre a dare l’allarme perché non riusciva a contattare la donna. Sono interventi gli agenti della squadra mobile, ma per il bambino non c’era più nulla da fare.

La coppia era in fase di separazione. “Conoscevo bene la famiglia, almeno si vorrebbe chiamarla così, perché era una situazione davvero molto complicata”, ha detto all’Adnkronos il parroco della Diocesi di Trieste, Andrea Destradi. Il parroco racconta di avere visto il padre del bambino “in piazza Marconi a Muggia ieri verso le 21.30. Non mi sono fermato a parlare con lui perché era al telefono e stava cercando di mettersi in contatto con la mamma che non rispondeva, in casa non rispondeva nessuno”. ADNKRONOS