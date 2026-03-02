Macron punta sul nucleare: “Chiunque osasse attaccare la Francia sa quale prezzo insopportabile dovrebbe pagare”

Un discorso molto atteso, pronunciato con solennità: il Presidente francese Emmanuel Macron si è recato lunedì 2 marzo a Île Longue, nel porto di Brest, per parlare davanti a un sottomarino lanciamissili balistici a propulsione nucleare (SSBN). Il capo dello Stato ha illustrato la visione della deterrenza nucleare francese e il suo ruolo nel rafforzamento della sicurezza in Europa.

Durante l’intervento, Macron ha definito il deterrente nucleare francese “la pietra angolare della nostra strategia di difesa”. “Chiunque osasse attaccare la Francia sa quale prezzo insopportabile dovrebbe pagare”, ha avvertito, ricordando che “un solo sottomarino trasporta una forza d’attacco equivalente alla potenza combinata di tutte le bombe sganciate sull’Europa durante la Seconda Guerra Mondiale”.

Il Presidente ha annunciato un aumento del numero di testate nucleari e ha confermato che il futuro SSBN in costruzione si chiamerà “L’Invincible” e sarà varato nel 2036. Pur rafforzando la deterrenza, Macron ha sottolineato che i dettagli rimarranno riservati.

La strategia annunciata prevede anche una “deterrenza avanzata” a beneficio dei partner europei: esercitazioni condivise, possibili dispiegamenti strategici sul continente e coordinamento stretto con il Regno Unito, unico altro paese europeo con capacità nucleare. Altri stati coinvolti nel dialogo includono Germania, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Grecia, Svezia e Danimarca. Tuttavia, Macron ha chiarito che l’ultima parola resterà sempre del Presidente francese, senza condivisione della decisione finale o della definizione degli interessi vitali nazionali.

Oltre al nucleare, il Presidente ha annunciato cooperazioni su armi convenzionali e progetti missilistici a lunghissimo raggio con Regno Unito e Germania, e ha chiesto una riconsiderazione delle regole della sicurezza globale per far fronte a un “mondo pericoloso e instabile”.

Con questo intervento, Macron riafferma il ruolo della Francia come protagonista della sicurezza europea e globale, sottolineando la capacità nazionale di difendere i propri interessi vitali e quelli dei partner più stretti.