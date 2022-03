“Luce dei tuoi occhi 2” sarà girato a Vicenza

Dopo il grande successo della serie tv “Luce dei tuoi occhi” in sei puntate, in onda su Canale 5 in prima serata tra settembre e ottobre 2021, arriva la seconda serie nuovamente ambientata a Vicenza.Con “Luce dei tuoi occhi 2” torneranno in città i protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Le riprese, per la regia di Fabrizio Costa e la produzione di Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, proseguiranno per le prossime settimane per poi riprendere, dopo una breve interruzione, il 23 maggio per 9 settimane.Gli attori coinvolti nella serie insieme a tutta la produzione rimarranno in città fino al mese di luglio. Le scene verranno girate in vari luoghi ed in particolare in quelli più suggestivi tra cui piazza dei Signori e Basilica palladiana, piazza delle Erbe, ponte San Michele e corso Palladio.“Vicenza sarà di nuovo protagonista della fiction di successo “Luce dei tuoi occhi” dove la nostra città è stata vista da milioni di spettatori che l’hanno potuta apprezzare grazie alle suggestive immagini a volo d’uccello che ne hanno fatto risaltare l’eleganza dei suoi palazzi e dei suoi scorci – annuncia entusiasta l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Tanto che a seguito della messa in onda delle puntate su Canale 5 i nostri musei hanno accolto numerosi turisti giunti in città incuriositi dalle architetture, dalle vie, dai luoghi visti in tv. Ringrazio la produzione per avere scelto ancora una volta Vicenza – sottolinea l’assessore -: gli uffici coinvolti stanno predisponendo quanto necessario per lo svolgimento delle riprese”.Quindi l’assessore lancia un appello: “Potrebbe esserci qualche piccolo disagio per i residenti in città durante le riprese della serie. Chiedo a tutti di pazientare considerando che si tratta di una rinnovata occasione per la città che ha ancora una volta l’opportunità di farsi conoscere”.