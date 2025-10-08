LR Vicenza-Virtus Verona, aperta la prevendita dei biglietti

La società LR Vicenza comunica che è attiva la prevendita per la gara LR Vicenza-Virtus Verona, valevole per la nona giornata del campionato di Serie Sky Wifi, che si disputerà allo stadio Romeo Menti, sabato 11 ottobre, alle ore 17:30.

Di seguito i prezzi dei biglietti applicati per assistere alla partita, prevendita esclusa:

Si ricorda che il settore GRADINATA NORD per l’occasione sarà riservato ai tifosi locali

Tribuna Centrale intero: 40,00 €

Tribuna Centrale ridotto*: 35,00 €

Tribuna Centrale ridotto studente: 18,00 €

Distinti intero: 20,00 €

Distinti ridotto*: 16,00 €

Distinti ridotto studente: 12,00 €

Curva Sud intero: 15,00 €

Curva Sud ridotto*: 12,00 €

Curva Sud ridotto studente: 8,00 €

Gradinata Nord intero (riservata ai tifosi locali) : 15,00 €

Gradinata Nord ridotto* (riservata ai tifosi locali): 12,00 €

Gradinata Nord ridotto studente (riservata ai tifosi locali): 8,00 €

Under 10 anni: 5,00 € in ogni settore

Ridotto*: donne, over 65 (nati prima del 31/12/1960), militari e forze dell’ordine, portatori di disabilità in possesso di certificato di invalidità dal 50% al 99%

Studente: nati dopo l’01/01/2007 o possessori di Vi University Card (tariffa applicabile solo al CCCB e al LR Store)



Under 10: nati dopo l’01/01/2015

Settore Ospiti



La prevendita sarà attiva sino alle ore 19:00 di venerdì 10 ottobre.



Curva Nord Settore B (Spicchio): 15,00 €

Curva Nord Settore B (Spicchio): ridotto donne, over 65: 12,00 €

Curva Nord Settore B (Spicchio): ridotto under 18: 8,00 €

PUNTI VENDITA:

Di seguito i punti vendita presenti nella provincia di Vicenza, aperti questa settimana:

• CCCB – STADIO MENTI:

– sabato 11 ottobre dalle ore 14:30

• ON-LINE: collegandosi al sito sport.ticketone.it fino alle ore 18:15 di sabato 11 ottobre.

Il giorno gara non sarà possibile acquistare tagliandi alle biglietterie di via Natale del Grande.

I biglietti saranno però acquistabili online, presso il CCCB e nei punti vendita autorizzati, elencati di seguito.

PUNTI VENDITA:



Vicenza:

Tabaccheria Sella – Corso San Felice e Fortunato, 360

Bar Stadio – Via Natale del Grande, 6

Bassano del Grappa Dischiponte – Via Angarano 9 – Bassano del Grappa