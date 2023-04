Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 13 circa in via argine Bisatto, nel comune di Lozzo Atestino (PD), per l’incendio di una casa colonica con annesso capannone adibito al ricovero di attrezzi. Lievemente ustionato il proprietario affidato alle cure del personale sanitario.

Al lavoro squadre del comando di Padova e di Vicenza con due autopompe, due autobotti e un’autoscala.

Sul posto anche i Carabinieri