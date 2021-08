Lonigo si prepara ad un settembre di eventi

La città Lonigo propone molti importanti eventi culturali e sportivi tra fine agosto e settembre, per salutare l’estate e ripartire di slancio.

Il primo appuntamento è un originale concerto tra musica e poesia all’interno del Festival “Profumo d’opera”, che si svolgerà in quattro serate per celebrare la grande musica di Giuseppe Verdi nei luoghi dove vissero i protagonisti della sua prima opera, “Oberto Conte di San Bonifacio”. E’ infatti una collaborazione tra il Comune di Lonigo e quelli di San Bonifacio, Soave e Veronella, patrocinato dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Verona e dalla Provincia di Vicenza. A Lonigo il 9 settembre si terrà l’evento di chiusura presso lo splendido scenario di Villa Pisani Bonetti, ove il soprano di origine leonicena Giulia Bolcato, accompagnata dalla pianista Federica Cipolli, si esibirà in “Quel matrimonio non s’ha da fare – Fidanzate, spose e suocere…in musica”. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Infine, Lonigo propone ben due fine settimana all’insegna dello Sport e della disciplina degli Scacchi. L’a.s.d. Scacchi Berici e il Comune con l’Assessorato allo Sport, organizzano, nella prestigiosa sede di Palazzo Pisani dal 10 al 12 settembre, il “1° Torneo Internazionale Città di Lonigo”. Inoltre, nella sala lettura della Biblioteca Civica il 17 – 18 e 19 settembre, si svolgerà la Finale Regionale del 51° Campionato Italiano di scacchi a squadre (CIS) serie “Promozione Veneto”.

“Eventi sportivi porteranno a Lonigo giocatori e famigliari provenienti da diverse nazioni, con l’intento di far conoscere e diffondere uno sport ancora poco diffuso nella nostra Città – spiega ancora l’Assessore allo Sport e alle politiche Giovanili Andrea Castiello – e potranno contestualmente ammirare e apprezzare le numerose bellezze culturali ed artistiche della città e dei suoi dintorni, oltre che alla cucina e ai prodotti tipici locali. L’obiettivo è far diventare la città di Lonigo, punto di riferimento dell’attività scacchistica dell’area e della provincia”.