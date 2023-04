Alle 12:30, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Preon a Lonigo per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita contro un ostacolo fisso: leggermente ferita una giovane donna. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la donna è stata assistita dal personale sanitario del Suem. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.