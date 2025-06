Locara colpita da una violenta grandinata: danni almeno del 30 per cento sui vigneti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Pioggia, grandine e tanto vento hanno seriamente compromesso i vigneti a Locara, comune al confine tra Lonigo e San Bonifacio. Una situazione che desta preoccupazione tra gli imprenditori vitivinicoli della zona, che già cominciano a temere per la prossima stagione estiva, tra rischio siccità ed il pericolo che gli eventi atmosferici impetuosi possano distruggere i frutti del loro lavoro.

Da tempo Coldiretti sottolinea come i cambiamenti climatici in atto rappresentino un problema da non sottovalutare e sul quale anche le istituzioni, ai diversi livelli, dovrebbero interrogarsi, in quanto serve un sistema diverso di gestire il territorio e, soprattutto, occorre riutilizzare le cattedrali nel deserto frutto che, negli anni, hanno prodotto la cementificazione di molte aree del Vicentino.

NColdiretti Vicenza sta effettuando una mappatura di tutta la provincia di Vicenza, per comprendere se vi siano stati danni in altre zone, così da quantificarli e fornire il conseguente supporto alle imprese agricole colpite.