Litiga con il fidanzato e si stende su un cornicione di Corso Palladio

La polizia è intervenuta oggi alle 12.30 in Corso Palladio dopo che era stata segnalata una giovane donna (di 27 anni) in posizione di pericolo. Si era infatti stesa su un cornicione nella via più centrale della città, sotto lo sguardo attonito dei passanti. Il suo comportamento sarebbe stato causato da un litigio con il fidanzato. Alla fine gli agenti sono arrivati quando il fidanzato aveva posto fine, senza che la situazione degenerasse, al gesto plateale della donna, convincendola a rientrare.