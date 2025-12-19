L’influenza minaccia le feste: i consigli per limitare l’epidemia

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la stagione influenzale entra nel vivo. In Italia, a metà dicembre, i casi di influenza e di sindromi respiratorie simil-influenzali sono in netto aumento: dall’inizio della stagione si stima che oltre tre milioni di persone siano già state colpite, con centinaia di migliaia di nuovi casi ogni settimana. L’incidenza continua a crescere e il picco è atteso tra il 25 dicembre e i primi giorni di gennaio, in coincidenza con viaggi, riunioni familiari e un intenso mescolamento tra generazioni.

I più colpiti restano i bambini piccoli, ma l’attenzione è massima anche per anziani e persone fragili, che rischiano complicanze più serie. In questo contesto, la protezione individuale e collettiva diventa fondamentale, soprattutto durante le feste.

La vaccinazione antinfluenzale resta lo strumento più efficace: non è troppo tardi per vaccinarsi e gli sforzi devono proseguire anche dopo il picco epidemico, perché la circolazione del virus continuerà per settimane. Alla vaccinazione vanno affiancate misure preventive semplici ma decisive.

L’uso della mascherina torna ad avere un ruolo importante, in particolare quando si è malati o si hanno sintomi respiratori. Non conta solo il luogo, ma anche il numero di persone presenti: più è affollato l’ambiente, maggiore è il rischio di contagio. Per le persone vulnerabili, indossare una mascherina riduce in modo significativo la probabilità di infezione. L’impegno a utilizzarla durante tutto il periodo delle vacanze scolastiche può contribuire a contenere il picco.

Fondamentale anche la ventilazione degli ambienti chiusi: nonostante il freddo, è consigliabile arieggiare i locali per almeno 10 minuti ogni ora e, quando possibile, organizzare gli spazi in modo da mantenere una certa distanza tra gli ospiti.

Se compaiono sintomi prima o dopo le feste, è bene evitare contatti con persone fragili, anche se si indossa la mascherina. I test possono essere utili, ma non escludono del tutto l’infezione. In caso di malattia comparsa subito dopo le festività, è un gesto di responsabilità avvisare le persone con cui si sono trascorsi i giorni di festa, per limitare ulteriori contagi.

Il periodo natalizio sarà cruciale: prudenza, prevenzione e attenzione agli altri possono fare la differenza.