Le imprese vicentine cercano manodopera qualificata in Argentina

Al via un progetto pilota di Camera di Commercio di Vicenza e Veneto Lavoro

per la ricerca e selezione in Argentina di figure professionali qualificate

che possono trovare impiego nelle aziende beriche

Il disallineamento tra la disponibilità di manodopera e il fabbisogno di personale e competenze da parte delle aziende è un fenomeno non nuovo ma sempre più significativo, complice anche la curva demografica che sta progressivamente erodendo il bacino di giovani che possono essere formati e inseriti nelle imprese del territorio. Da qui la necessità di esplorare soluzioni alternative e in questo contesto si inserisce il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Camera di Commercio di Vicenza e i Centri per l’impiego dell’Unità Organizzativa Territoriale di Vicenza di Veneto Lavoro, che apre al sistema economico vicentino la possibilità di attingere al mercato del lavoro argentino.

Un “target” geografico scelto non a caso: una delle premesse fondamentali del progetto è infatti la presenza in Argentina di una comunità veneta e italiana molto numerosa, che per conoscenze linguistiche, vicinanza culturale e legami affettivi potrebbe essere reinserita nel mercato del lavoro vicentino. Un bacino di potenziali lavoratori che possono essere contattati tramite l’Associazione Vicentini nel Mondo, ente della CCIAA berica che da sempre promuove il legame tra la comunità vicentina all’estero e il territorio di origine, favorendo iniziative di valorizzazione delle competenze e delle esperienze maturate all’estero per agevolare il rientro e l’inserimento lavorativo nel contesto locale. Proprio tramite l’Associazione Vicentini nel Mondo la Camera di Commercio di Vicenza ha già instaurato rapporti di collaborazione con il C.A.V.A. (Comitato delle Associazioni Venete in Argentina), con l’obiettivo di favorire il ritorno in Italia di persone alle prime esperienze professionali e di figure con una consolidata competenza, valorizzando le competenze professionali acquisite all’estero. E in questo contesto si inserisce ora la collaborazione con Veneto Lavoro.

Il protocollo d’Intesa è finalizzato a sperimentare azioni volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, mediante la realizzazione di un’iniziativa pilota rivolta allo specifico bacino di destinatari argentini con cittadinanza italiana, con l’obiettivo di valorizzare professionalità e competenze acquisite all’estero e di agevolare l’incremento di opportunità di inserimento lavorativo nel territorio vicentino.

Parallelamente, al progetto si propone anche di favorire l’individuazione e il rientro di cittadini italiani con esperienze professionali maturate all’estero, promuovendo anche per loro il matching e strumenti di ricollocazione assistita.

Nell’ambito del progetto, la Camera di Commercio di Vicenza da una parte terrà i rapporti con l’Associazione Enti Vicentini nel Mondo e con il Comitato delle Associazioni Venete in Argentina al fine di individuare potenziali candidati, fornendo loro tutte le informazioni e il supporto necessario per presentare la loro candidatura, dall’altra monitorerà l’andamento del mercato del lavoro provinciale per identificare i profili professionali più richiesti in provincia di Vicenza sulla base dell’indagine Excelsior e dei fabbisogni veicolati dalle associazioni di categoria.

La Camera di Commercio di Vicenza e i Centri per l’impiego del vicentino si occuperanno inoltre di coinvolgere attivamente le aziende del territorio invitandole a manifestare i propri fabbisogni di personale. I Centri per l’impiego, con i loro servizi specialistici di incontro domanda-offerta di lavoro, costituiranno il nodo operativo per facilitare un matching efficace tra imprese e candidati, anche grazie al supporto dell’azienda speciale Made in Vicenza e di Unioncamere del Veneto, cui sarà richiesta la collaborazione relativa al supporto linguistico. In particolare, una volta individuati i candidati compatibili con i fabbisogni di competenze del territorio, gli Account Manager dei Centri per l’impiego dell’Ambito di Vicenza effettueranno un’attività di pre-selezione mirata, basata sui profili richiesti dalle aziende coinvolte, e organizzeranno i colloqui online fra candidati e aziende. Si tratta di un servizio che i Centri per l’impiego già svolgono regolarmente, ma che in questo caso verrà strutturato e dedicato in modo specifico al progetto, con l’obiettivo di garantire un abbinamento efficace tra candidati e fabbisogni professionali espressi dal tessuto imprenditoriale locale.

«Il “mismatching” tra offerta di manodopera e competenze ricercate è un fenomeno sempre più evidente – commenta Giorgio Xoccato, Presidente della Camera di Commercio di Vicenza -, accentuato dalle trasformazioni in atto sotto vari aspetti: demografico, ma anche tecnologico e di mercato per molte aziende. Questo progetto nasce sulla base della collaborazione già consolidata tra la Camera di Commercio di Vicenza e Veneto Lavoro per altre iniziative e punta a esplorare una strada innovativa, anche se certamente non facile, per dare risposte concrete alle necessità del tessuto economico locale».