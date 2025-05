Le auto cinesi ‘asfalteranno’ la Tesla?

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dal suo debutto nel 2020, la Tesla Model Y ha dominato il mercato automobilistico globale, vendendo oltre 3,5 milioni di unità in meno di cinque anni e conquistando il titolo di veicolo più venduto al mondo nel 2023 e nel 2024. Per mantenere la sua posizione di vertice, la casa americana ha recentemente aggiornato il design e il comfort del suo SUV elettrico più popolare. Tuttavia, la sfida ora si fa più dura, con l’arrivo di agguerriti rivali cinesi come il BYD Sealion 7 e l’X-PENG G6.

I tre modelli sono stati messi a confronto dalla rivista francese Automoto, con un’analisi dettagliata che mette in luce pregi e difetti di ciascun veicolo.

Comfort e spazio: la Tesla resta regina della famiglia

Sul fronte del comfort, la Model Y ha fatto progressi significativi. Tesla ha lavorato sull’aerodinamica, ha migliorato le sospensioni e reso i sedili più morbidi, rendendo il viaggio meno rigido e più confortevole, anche se resta ancora lontana dal comfort di una classica auto familiare.

Tuttavia, proprio in quest’ottica la Model Y si distingue. È probabilmente la più comoda delle tre e, senza dubbio, la più spaziosa. Il bagagliaio è il più grande tra i tre modelli e i sedili posteriori possono essere ripiegati elettricamente, rendendola perfetta per le esigenze familiari.

Prestazioni e ricarica: Tesla perde terreno

Nonostante l’ottimo comfort, la Model Y soffre nel confronto diretto su potenza e ricarica. Il SUV americano si ferma a 400 cavalli, mentre la X-PENG G6 arriva a 470 e la BYD Sealion 7 tocca i 534 cavalli. Ancora più marcata la differenza nei tempi di ricarica: 30 minuti per passare dal 20 all’80% con la Tesla, contro i circa 20 minuti dei concorrenti cinesi.

Prezzo: X-PENG G6 convince

Anche sul fronte del prezzo, la Tesla non è più la più conveniente. La versione a trazione integrale della Model Y parte da 54.300 euro, meno della BYD Sealion 7 (56.500 euro), ma più dell’X-PENG G6, che si ferma a 51.800 euro.

Questo potrebbe incidere sulle future scelte dei consumatori. L’X-PENG G6 è la più economica, ha le migliori prestazioni, si ricarica più velocemente e per il resto è molto simile alla Tesla. Le assegniamo 17 su 20: è oggi l’alternativa più competitiva.

La leadership Tesla è in discussione

Con l’arrivo di nuovi attori forti e ben attrezzati sul mercato, Tesla non può più dormire sonni tranquilli. Il restyling della Model Y ha migliorato l’esperienza d’uso, ma non basta più. Il marchio americano è chiamato a innovare ancora per difendere il suo primato nel sempre più affollato settore dei SUV elettrici.