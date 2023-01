Lavori in ufficio? Ecco quanto spesso dovresti alzarti e muoverti

La stragrande maggioranza di chi lavora in ufficio ha questo problema ed è esposto a un rischio di deterioramento della propria salute a causa della mancanza di attività e del proprio stile di vita sedentario. Una tendenza che potrebbe essere invertita da una semplice routine, secondo un nuovo studio americano.

Un team di ricercatori francesi dell’ANSES, ha cercato di determinare la quantità minima di attività fisica da praticare per neutralizzare le conseguenze di una giornata lavorativa trascorsa in posizione seduta. Per fare questo, i ricercatori, il cui studio è stato pubblicato sulla rivista Medicine & Science in Sports & Exercise , hanno chiesto a undici persone di età compresa tra i 40 e i 60 anni di stare sedute per otto ore per cinque giorni.

Avevano il permesso di alzarsi solo per testare una delle quattro attività valutate: camminare un minuto ogni mezz’ora, cinque minuti ogni mezz’ora, un minuto ogni ora o cinque minuti ogni ora. Per valutare gli effetti di queste diverse pratiche, gli scienziati hanno misurato i livelli di zucchero nel sangue dei partecipanti ogni quindici minuti e la loro pressione sanguigna ogni ora.

Cammina 5 minuti ogni mezz’ora

Di conseguenza, i livelli di zucchero nel sangue, o livelli di glucosio nel sangue, da monitorare in particolare per i diabetici, “si riducono significativamente” solo quando i partecipanti camminano per cinque minuti ogni 30 minuti. Per quanto riguarda la pressione sanguigna, scende indipendentemente dalla quantità di attività. “Le maggiori riduzioni sono state osservate quando hanno camminato per un minuto ogni 60 minuti e per cinque minuti ogni 30 minuti “, scrivono i ricercatori.

Per applicare i risultati di questa ricerca alla vita di tutti i giorni, gli scienziati consigliano quindi ai lavoratori sedentari di fare pause “più frequenti e più lunghe” per vedere gli effetti sulla glicemia, anche se pause meno regolari hanno già effetti sulla salute cardiovascolare.

Solo il 5% degli adulti fa un’attività fisica sufficiente

Da parte sua, ANSES consiglia dal 2016 di combinare diversi tipi di attività fisica per essere in buona salute. In particolare, consiglia di praticare attività cardiorespiratoria cinque volte alla settimana e per 30 minuti, come andare in bicicletta, salire le scale o correre, ma anche fare rafforzamento muscolare una o due volte alla settimana ed eseguire esercizi di flessibilità come ginnastica o yoga due o tre volte.

L’ANSES osserva che solo il 5% dei francesi ha un’attività fisica sufficiente. Al contrario, stima che più di un terzo del numero di adulti combini uno stile di vita altamente sedentario con una mancanza di attività fisica. Caratteristiche che aumentano il loro tasso di mortalità e morbilità.