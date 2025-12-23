ATTUALITA'
23 Dicembre 2025 - 12.36

Chiusura temporanea di un tratto di contra’ della Piarda

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI
Per l’esecuzione di alcuni lavori di scavo per la riparazione di una condotta del gas interrata, da lunedì 29 dicembre fino a venerdì 2 gennaio, sono previste alcune modifiche alla viabilità in contra’ della Piarda.Nel dettaglio, l’intervento che sarà eseguito per conto di V-Reti comporterà la chiusura temporanea della corsia di svolta a destra da contra’ della Piarda con immissione in viale Margherita, ovvero quella in direzione di Monte Berico. Per chi percorrerà contra’ della Piarda nei giorni dei lavori, sarà dunque obbligatoria la svolta a sinistra, verso il centro.I lavori sono stati appositamente collocati nei giorni in cui le scuole sono chiuse per ridurre al minimo i disagi al traffico: la modifica alla viabilità potrebbe comportare comunque dei rallentamenti al traffico.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Chiusura temporanea di un tratto di contra’ della Piarda | TViWeb Chiusura temporanea di un tratto di contra’ della Piarda | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy