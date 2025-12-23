Chiusura temporanea di un tratto di contra’ della Piarda

Per l’esecuzione di alcuni lavori di scavo per la riparazione di una condotta del gas interrata, da lunedì 29 dicembre fino a venerdì 2 gennaio, sono previste alcune modifiche alla viabilità in contra’ della Piarda.Nel dettaglio, l’intervento che sarà eseguito per conto di V-Reti comporterà la chiusura temporanea della corsia di svolta a destra da contra’ della Piarda con immissione in viale Margherita, ovvero quella in direzione di Monte Berico. Per chi percorrerà contra’ della Piarda nei giorni dei lavori, sarà dunque obbligatoria la svolta a sinistra, verso il centro.I lavori sono stati appositamente collocati nei giorni in cui le scuole sono chiuse per ridurre al minimo i disagi al traffico: la modifica alla viabilità potrebbe comportare comunque dei rallentamenti al traffico.