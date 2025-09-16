Lavori di pavimentazione stradale: chiusura temporanea dell’incrocio tra viale Roma e viale Verdi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di viale Roma, da domani martedì 16 settembre a venerdì 19 settembre compreso sarà chiuso al traffico l’incrocio tra viale Roma e viale Verdi per consentire il rifacimento della pavimentazione stradale.L’intervento rientra nelle lavorazioni già previste dall’appalto e comprese nell’area di cantiere di viale Roma.Durante i lavori, viale Verdi sarà percorribile solo come strada a fondo cieco, con accesso da piazzale Bologna / via Battaglione Monte Berico. La circolazione sarà consentita esclusivamente a residenti e frontisti, con doppio senso di marcia “a vista”.