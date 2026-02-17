“Lavoratori a pesci in faccia”: prosegue la protesta dei lavoratori dell’AUlss 8

“Dopo la sospensione dello stato di agitazione a seguito del tentativo di raffreddamento svoltosi ieri in Prefettura a Vicenza, dove una Direzione generale con la valigia in mano ha assunto impegni che difficilmente potrà onorare e che lascerà in eredità alla nuova Amministrazione, il personale del comparto intende ribadire la propria totale contrarietà sull’operato della Direzione uscente, in cui la mortificazione e la tutela del proprio personale non è mai stato il faro illuminante della conduzione organizzativa”. Con queste parole il segretario provinciale del Nursind di Vicenza, Andrea Gregori, interviene a seguito del tentativo di raffreddamento svoltosi ieri in Prefettura a Vicenza.

“La questione dei parcheggi è solamente la punta dell’iceberg di un disinteresse assoluto verso i lavoratori. Le amministrazioni precedenti – spiega il segretario Gregori – hanno sempre cercato di trovare soluzioni alternative per andare incontro ai disagi dei propri dipendenti, con atti concreti che hanno portato ad un aumento dei posti a disposizione. Oggi, ci troviamo in una situazione in cui tutto quello che è stato possibile togliere è stato tolto ed anche le azioni più semplici come la disponibilità a soluzioni alternative esistenti e richieste da decine di lavoratori come il park Cricoli non hanno ricevuto risposta. Viceversa, l’amministrazione comunale ha dato tempestive risposte alle richieste dei lavoratori in merito alla sicurezza del park Cricoli, in particolare relativamente all’illuminazione, già potenziata, e con altri interventi che verranno esposti in assemblea”.

Ma non è tutto. Altri elementi che hanno contraddistinto l’avversità di questa Direzione verso i propri dipendenti riguardano gli accordi contrattuali messi a disposizione dalle precedenti amministrazioni nel merito dello sviluppo professionale, che di fatto ha trovato un ostracismo fuori luogo in questa Direzione. “Riteniamo ci siano due modalità di raggiungere gli obiettivi da parte di un’azienda sanitaria – conclude il segretario Gregori – la prima è insieme ai propri dipendenti, la seconda contro di essi. Ed è proprio quest’ultima modalità ad aver mortificato il lavoro di tutti. Riteniamo, quindi, giunto il momento di aggregarci e far sentire la nostra voce ad un’amministrazione che ha governato più con la prepotenza che con la riconoscenza verso i propri dipendenti”.

A fine assemblea si svolgerà una conferenza stampa.