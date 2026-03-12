Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari, Stefani: “Inaccettabile ogni aggressione contro chi cura”

Una visita per dire grazie a chi ogni giorno è in prima linea nella cura dei cittadini e per ribadire che ogni forma di violenza contro chi cura è inaccettabile. In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari, il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani si è recato oggi al pronto soccorso dell’ospedale di Camposampiero.Accompagnato dalla direttrice generale dell’Ulss 6 Euganea Patrizia Benini, il presidente ha visitato anche l’Ospedale di Comunità, già operativo, e la Casa della Comunità di Camposampiero, struttura i cui lavori sono ormai in fase di ultimazione e che andrà a rafforzare la rete territoriale dei servizi sanitari.“L’aggressività e la violenza non sono mai la soluzione ai problemi – ha dichiarato Stefani – ma diventano ancora più odiose quando le vittime sono medici, infermieri o operatori sociosanitari, professionisti che ogni giorno si prendono cura dei pazienti. In questi anni – ha aggiunto il presidente – abbiamo dovuto purtroppo in più di un’occasione condannare episodi di aggressione nei confronti dei nostri professionisti della sanità. Ma non ci siamo limitati alle parole di condanna o alla solidarietà: abbiamo voluto dare un segnale concreto di attenzione al personale sanitario”.Il riferimento è al provvedimento approvato dalla Giunta regionale che destina oltre 60 milioni di euro alle indennità per il personale dell’emergenza-urgenza. Una misura che coinvolgerà circa 3.200 lavoratori del sistema sanitario regionale – tra infermieri, operatori sociosanitari, autisti soccorritori e personale amministrativo – riconoscendo la particolare gravosità del lavoro svolto nei pronto soccorso, tra i servizi più esposti a carichi di lavoro elevati e, purtroppo, anche al fenomeno delle aggressioni.“Valorizzare il personale sanitario – ha concluso Stefani – è una priorità per rafforzare il nostro sistema di cura e assistenza. In una giornata come questa ho voluto essere qui per ribadire concretamente la vicinanza e il rispetto della Regione verso chi ogni giorno garantisce salute e sicurezza ai cittadini”.