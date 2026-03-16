Disturbi alimentari, il Veneto sempre in prima fila per supportare pazienti e famiglie

Ieri 15 marzo si è celebrata la Giornata nazionale dei Disturbi alimentari (DCA). In Veneto, oltre 20 anni fa, è nato il primo Centro specializzato pubblico, la “Casa delle farfalle” a Portogruaro. Oggi la nostra Regione dispone di una rete specifica di strutture, a cominciare dai due Centri regionali di riferimento a Padova e Verona, fino a quelli provinciali presso le Ulss 2 Marca Trevigiana, 4 Veneto Orientale e 8 Berica, e a tutta una serie di strutture specialistiche presenti in ogni Azienda sanitaria.

I numeri indicano un’incidenza in crescita con esordi sempre più precoci su ragazzi e adolescenti. Ogni anno la rete territoriale prende in carico 3.000 casi; intorno al migliaio sono i ricoveri specialmente per anoressia nervosa e bulimia. Chi soffre di questa patologia, può trovare anche il sostegno di associazioni impegnate nel settore. Perché i DCA non riguardano solo il singolo malato, bensì anche la sua famiglia.

Tutte le info qui: https://salute.regione.veneto.it/disturbi-del-comportamento-alimentari