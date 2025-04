L’amore non ha età: in voga il pitch dating, per gli over 50

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

L’amore dopo i cinquant’anni: tra app, agenzie e pitch dating, i senior alla ricerca dell’anima gemella

Si dice spesso che l’amore non ha età — e in effetti non esiste un’età precisa per incontrare qualcuno che faccia battere di nuovo il cuore. Anche dopo i cinquant’anni, la freccia di Cupido può colpire, e sempre più spesso lo fa. Il numero di divorzi tra over 50 è raddoppiato negli ultimi vent’anni, e sono milioni i single ultracinquantenni.

Nel 2025, le app e i siti di incontri restano lo strumento più diffuso per conoscere nuove persone, e molte piattaforme si sono specializzate nel target “boomer” e “generazione X”. Tuttavia, per chi ha superato i cinquant’anni, entrare nel mondo del dating digitale può non essere così semplice, soprattutto dopo lunghi matrimoni o relazioni durature.

Per chi non si riconosce nei meccanismi delle app, tornano in auge soluzioni più tradizionali: le agenzie matrimoniali stanno vivendo una seconda giovinezza, e si moltiplicano fiere e saloni per single over 50. E non manca la creatività: alcuni hanno inventato un nuovo formato, il “pitch dating”, un’idea presa in prestito dal mondo degli affari e applicata con leggerezza all’amore. In cosa consiste? Un amico organizza una festa e ti presenta a un gruppo di single attraverso una presentazione simpatica, magari con diapositive buffe o aneddoti divertenti, per mettere in luce le tue qualità (e anche i difetti) e catturare l’attenzione degli altri partecipanti. Poi tocca ai presenti salire sul palco per raccontare chi sono e chi cercano, seguiti da una sessione di domande e risposte, proprio come in un talk show sentimentale.

E’ un modo brillante per riportare umanità e spontaneità agli incontri, in un’epoca in cui molti si sentono emotivamente esausti dalle dinamiche digitali». In fondo il primo luogo dove nasce l’amore è sempre la propria cerchia di amici. E da lì, anche dopo i cinquant’anni, tutto può ricominciare.