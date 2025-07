L’Altopiano dei 7 Comuni e la Distilleria Rossi d’Asiago protagonisti di “Melaverde”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il fascino dell’Altopiano di Asiago e i segreti dei distillati Rossi d’Asiago saranno al centro della

prossima puntata del programma televisivo “Melaverde”, in onda su Canale 5 domenica 6 luglio

alle ore 11:50. La trasmissione, dedicata alla scoperta dei luoghi più suggestivi e autentici del nostro Paese, porterà i telespettatori alla scoperta del territorio montano veneto, raccontandone i paesaggi, le persone, le tradizioni e le realtà imprenditoriali. Il contributo di ospiti straordinari (Moreno Panozzo, Antonio Cantele, Romeo Covolo, Mariano Meneghini, Emanuele Pernechele) offrirà uno sguardo privilegiato su un territorio ricco di storia, arte, cultura, ispirazione.

Tra i protagonisti della puntata, la distilleria Rossi d’Asiago, storica azienda del territorio fondata nel

1868, che da oltre 150 anni coniuga innovazione e artigianalità nella produzione di distillati di alta

qualità, come Kranebet, il gin botanico italiano. “La puntata rappresenta un’importante occasione di

visibilità per l’Altopiano dei 7 Comuni e per tutto il tessuto produttivo e turistico locale. E’

un’incredibile opportunità per far conoscere non solo il nostro lavoro, ma l’anima più verde, autentica

e creativa del territorio” – affermano Patrizia e Nicola Dal Toso, imprenditori alla guida della

distilleria Rossi d’Asiago.

La puntata di “Melaverde” andrà in onda su CANALE 5 domenica 6 luglio 2025, alle ore 11:50.