L’alta pressione prosciuga Venezia: canali fangosi e fondamenta a vista (domani -70 cm rispetto allo zero mareografico)

Il romanticismo di Venezia svanisce in questo giorni a causa delle condizioni climatiche straordinarie, che hanno provocato una bassa marea record (-66cm rispetto allo zero mareografico) e ha letteralmente prosciugato i canali, esponendo fondi fangosi e poco eleganti fondamenta. Una situazione determinata non dalla siccità, ma dall’alta pressione che insiste sulla regione e continuerà almeno fino a martedì con un picco minimo domani, secondo il bollettino dell’Ufficio Maree del Comune. La situazione sta creando non pochi problemi alla navigabilità anche nei canali principali.

Il fenomeno delle maree basse è stato poco frequente negli ultimi anni. Il record negativo si raggiunse nel 1934 con -121 cm rispetto allo zero mareografico mentre nel 1989 si raggiunsero i -92 cm.