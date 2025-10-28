“La vita va così” in vetta al box office

La vita va così di Riccardo Milani con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio e Geppi Cucciari agguanta lo scettro del box office italiano incassando un 1 milione 561mila euro in 4 giorni con una media di 2.539 euro su 615 sale cinema.

Il risultato complessivo del film che si ispira alla vera storia di Ovidio Marras (intepretato dal pastore sardo 84enne Giuseppe Ignazio Loi) che ha impedito la costruzione di un resort di lusso sulla spiaggia di Tuerredda rifiutandosi di vendere un suo terreno, sale a 1 milione 606mila considerando le anteprime.Subito dopo l’altra nuova uscita Springsteen – Liberami dal nulla, il biopic che racconta la genesi di Nebraska, album acustico del 1982 punto di svolta della carriera dell’artista e forse il più intenso affresco dei diseredati della nuova America, ha guadagnato 636mila euro.Il film con la star di The Bear Jeremy Allen White nei panni del rocker, una delle prime più attese della Festa del Cinema, ha avuto una media di 1.649 euro in 386 cinema.

Sul podio anche la terza nuova uscita della top ten: l’atteso anime Chainsaw Man – La storia di Reze che viene da un manga popolare in tutto il mondo ideato da Tatsuki Fujimoto dello studio Mappa e ha debuttato con 542mila euro con una media di 2.231 euro su 243 sale.