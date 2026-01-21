La tragicomica guerra a colpi di ‘idiota’ fra Elon Musk e Mr. ‘Rayanair’

Elon Musk contro Michael O’Leary: lo scontro sui voli Ryanair e Starlink continua

Prosegue la battaglia social tra Elon Musk e Michael O’Leary, CEO di Ryanair. Da una settimana i due miliardari si scambiano insulti sui social network per il rifiuto di O’Leary di installare il Wi-Fi a bordo dei voli low-cost usando i satelliti Starlink di SpaceX, di proprietà di Musk.

Il patron di SpaceX ha definito l’irlandese “disinformato”, sottolineando che l’antenna avrebbe un impatto “praticamente nullo” e che rifiutando Starlink Ryanair rischierebbe di perdere clienti a favore di altre compagnie aeree che offrono Internet a bordo. In risposta, O’Leary ha liquidato Musk come “un idiota”.

Lunedì Musk ha ulteriormente alzato la posta pubblicando un sondaggio sul suo social network chiedendo se acquistare o meno la compagnia aerea irlandese. Ryanair ha replicato ironicamente offrendo “100.000 posti speciali per idioti a 16,99 euro, comprane uno prima che Musk se ne impossessi”.

Alcuni osservatori hanno notato somiglianze con lo scontro del 2022 tra Musk e i leader di Twitter, che portò all’acquisizione del social network da parte del miliardario.

Michael O’Leary è uno dei dieci maggiori azionisti di Ryanair, valutata circa 38 miliardi di dollari, mentre il patrimonio di Elon Musk è stimato in 750 miliardi di dollari.