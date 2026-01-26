La televisione oggi compie 100 anni! Da un volto sfuocato a Londra agli schermi di tutto il mondo

Un secolo di immagini, innovazioni e rivoluzioni tecnologiche. La televisione, oggi presente nella quasi totalità delle case, celebra il suo centenario: era il 26 gennaio 1926 quando a Londra lo scozzese John Logie Baird presentò per la prima volta al pubblico il funzionamento della sua “televisione”. In una stanza apparve il volto di un uomo, distorto ma riconoscibile, proiettato da un ambiente adiacente: un evento destinato a cambiare per sempre la storia della comunicazione.

Due giorni dopo, il quotidiano britannico The Times raccontò la dimostrazione a cui avevano assistito i membri della Royal Institution, definendola un “test riuscito”. Il giornale descrisse nel dettaglio la macchina emittente, composta da un grande disco di legno rotante con lenti, un otturatore anch’esso rotante e una cella fotosensibile. Grazie a questo sistema, l’immagine di persone o oggetti posti davanti all’apparecchio poteva essere proiettata rapidamente sulla cella, rendendo possibile la trasmissione visiva.

La prima immagine televisiva in movimento, però, non fu quella di un essere umano, bensì di un pupazzo da ventriloquo. Come riportò ancora The Times, il pupazzo venne utilizzato come soggetto sperimentale, anche se fu trasmesso pure un volto umano. I visitatori poterono distinguere i movimenti della testa e udire la voce di una persona. L’immagine risultava debole e spesso sfocata, ma dimostrava che era possibile trasmettere e riprodurre istantaneamente non solo il movimento, ma anche le sfumature delle espressioni facciali.

Sebbene Baird sia passato alla storia come il pioniere della televisione, non fu il primo in assoluto a tentare la trasmissione di immagini in movimento. Come ricorda il sito Passerelle(s) della Biblioteca Nazionale di Francia, l’americano Charles Francis Jenkins aveva già organizzato una dimostrazione pubblica nel giugno del 1925. Tuttavia, John Logie Baird resta il primo ad aver prodotto un’immagine televisiva in movimento funzionante e a sviluppare una tecnologia decisiva per il futuro del mezzo. Fu infatti la sua invenzione a rendere possibile, nel 1928, la trasmissione con successo del primo segnale televisivo transatlantico tra Londra e New York.

Mentre nel Regno Unito la televisione muoveva i primi passi concreti, in Francia la ricerca era ancora in fase embrionale. Come ricorda l’Istituto Nazionale dell’Audiovisivo (INA), la prima trasmissione televisiva francese avvenne solo nel 1935, grazie a un trasmettitore installato sulla Torre Eiffel. Le immagini vennero diffuse sul canale Radio-PTT Vision, che nel 1964 divenne il primo canale dell’ORTF, l’Ufficio Francese della Radiodiffusione e della Televisione. In Italia, le prime sperimentazioni televisive iniziarono poco dopo. Le prime trasmissioni sperimentali risalgono agli anni Trenta, quando l’EIAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche) avviò test tecnici a Torino e a Roma. Tuttavia, a causa della Seconda guerra mondiale, lo sviluppo della televisione subì una lunga battuta d’arresto. Bisognerà attendere il dopoguerra perché il mezzo inizi a diffondersi concretamente: il 3 gennaio 1954 la Rai inaugurò ufficialmente il servizio televisivo regolare, con la prima trasmissione trasmessa dal Centro di Produzione di Milano. All’epoca i televisori erano ancora pochi e costosi, ma nel giro di pochi anni la TV divenne un elemento centrale della vita quotidiana degli italiani, contribuendo in modo decisivo alla diffusione della lingua italiana, all’unificazione culturale del Paese e alla trasformazione delle abitudini sociali.

L’ORTF venne sciolto negli anni Settanta e definitivamente sostituito il 6 gennaio 1975, segnando l’inizio di una nuova era per la televisione francese. Da allora, il mezzo ha continuato a evolversi, passando dal bianco e nero all’alta definizione, fino allo streaming e alle piattaforme digitali. Ma tutto ebbe inizio quel 26 gennaio 1926, con un volto sfuocato che aprì la strada a cento anni di storia televisiva.