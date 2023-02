La Street Art sbarca a Sovizzo

Nella mattinata di giovedì 16 febbraio, alle ore 10.30, l´Amministrazione di Sovizzo

consegnerà un pubblico riconoscimento alle artiste, agli autori ed ai rispettivi

insegnanti, per la realizzazione delle opere pittoriche conseguite all’interno del

Progetto “Street Art”, promosso dalla Società E-Distribuzione S.p.A di Enel Energia.

L´evento ufficiale si terrà nell´Auditorium delle Scuole Elementari in Via V. Alfieri 3

per celebrare il grandioso risultato artistico sulle due cabine Enel di Sovizzo, situate

rispettivamente all´angolo fra via Fogazzaro e via Risorgimento – la prima, ed

all´interno del parco giochi di Via Lopardi\Carducci – la seconda.

Le fautrici degli affreschi eseguiti nella prima cabina sono Pamela Randon ed Elena

Meneghetti del Gruppo Ra.Men; mentre a dare vita alla seconda realizzazione artistica

sono stati gli alunni delle Scuole Secondarie Inferiori dell´Istituto Comprensivo di

Sovizzo, grazie alla supervisione dei rispettivi insegnanti di Educazione Artistica.

Nel corso della presentazione verranno proiettati immagini e filmati relativi alle varie

fasi di esecuzione dei lavori, sino alla loro ultimazione.

“Come Comune vogliamo incentivare la libera espressione e creatività dei nostri

ragazzi” ricorda Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo, e conclude: “Quale miglior modo

di farlo, se non rendendo la nostra città ancora più bella?”