“Muri liberi”: la Street Art arriva in città

È stato presentato a Palazzo Trissino il progetto “Muri liberi”: iniziativa voluta e organizzata dall’assessorato alle politiche giovanili a favore della Street Art a Vicenza, che punta a valorizzare l’arte legata ai graffiti come strumento per incidere sulla qualità cittadina.Il progetto”Muri liberi”, o “Wall of Fame”, mira a identificare spazi murari che diventano tele a disposizione di artiste e artisti della città: si tratta di pareti che possono essere dipinte e sfruttate a proprio piacimento e fantasia.«Con Muri liberi alcuni luoghi della città potranno rinascere grazie alla creatività – ha commentato l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai -. La giunta ha deciso di riservare alcuni muri di proprietà pubblica a coloro che desiderano esprimersi attraverso la street art. L’anno scorso in consiglio comunale è stato approvato un regolamento che prevede di poter realizzare opere di street art rispettando alcune semplici regole. Questa operazione ha il potere di modificare l’aspetto della città: un muro grigio può rendere una zona colorata e attrattiva. E’ nostra intenzione, infatti, far in modo che gli artisti di strada si possano riappropriare della città offrendo loro la possibilità di esprimersi liberamente contribuendo a migliorare l’aspetto dei luoghi pubblici, in tutti i quartieri».I luoghi della città che saranno dedicati al progetto “Muri liberi” sono: le pile del viadotto di via Ferretto de Ferretti dal civico 5 fino al civico 23; il percorso pedonale dal civico 1 di viale della Pace al civico 173 di corso Padova; il viadotto Stanga, con i piloni accessibili dal cavalcavia all’incrocio di via A. Moro con strada Ca’ Balbi; il sottopassaggio pedonale in corrispondenza dell’incrocio di viale del Sole con via Brigata Regina; il muro ex Zambon, dal civico 36 al 46 di via Monte Zovetto; in via Frescobaldi, di fronte ai civici dal 17 al 19; in via Lussemburgo, tutti i muri perimetrali del parco “Marcello Mantovani” (anche su lato viale Europa e via Strasburgo); in via Strasburgo (muri perimetrali della scuola primaria “2 Giugno”, su lato di stradella dei Cappuccini, via Cappuccini, via Strasburgo); al Mercato Nuovo (con riferimento a tre aree in via C. Farini, viale Mercato Nuovo e viale delle Fornaci); alla ricicleria ovest (con riferimento all’area in viale delle Fornaci nell’allegata mappa); in via Goldoni, muro del parcheggio antistante i civici da 21 a 31; nel quartiere dei Ferrovieri, il retro della gradinata dell’anfiteatro tra via Giaretta e via Baracca; la parete nord della palestra Piarda, antistante i civici da 7 a 9 di contra’ della Piarda; in viale Grappa, dall’incrocio con via E. Valente al civico 17; in via Turra, la parete nord del centro civico di via Turra al civico 68; il muro di accesso al parco di via Istria al civico 39; in via Quadri il muro perimetrale della scuola materna Lattes e del parco di via Riello.La Street Art nelle sue svariate forme di creatività multidisciplinare è ormai considerata uno strumento importante nel percorso di valorizzazione del territorio, di sviluppo culturale e sociale della città ed adatta a stimolare la partecipazione attiva di persone e gruppi.È vietato, come indicato all’articolo 5 del “Regolamento comunale per l’utilizzo libero di spazi per murales e opere di street art denominati Wall of Fame o MuriLiberi”, approvato dal Consiglio comunale nel 2025, riprodurre immagini e scritte offensive e ingiuriose, intolleranti, riferimenti a simboli partitici, messaggi pubblicitari, elementi coperti da diritto d’autore.