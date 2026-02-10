La Polizia di Stato di Vicenza commemora Giovanni Palatucci
Questa mattina, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, la Polizia di Stato di Vicenza ha deposto un omaggio floreale presso il parco della Pace, ove si è svolta una breve cerimonia commemorativa. Nel medesimo luogo è stato piantumato un albero proprio in onore del funzionario, ultimo Questore di Fiume.
Medaglia d’oro al valore civile, riconosciuto “Giusto tra le nazioni” e proclamato dalla chiesa “servo di Dio”, Giovanni Palatucci è deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau.
È ricordato per aver costruito, durante il periodo bellico, una fitta rete di aiuti e rifugi, che consentì di salvare numerosi cittadini ebrei, impedendone la deportazione.
Il Questore della Provincia di Vicenza, Dr. Francesco Zerilli, alla presenza delle autorità civili e militari e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, ha ricordato quanto compiuto da Giovanni Palatucci, che da giovane funzionario di polizia, a causa delle vicende di guerra, ha ricoperto l’incarico di questore reggente di Fiume.
La cerimonia si è conclusa con la benedizione del Cappellano della Polizia di Stato Don Giampietro Paoli e con gli interventi del Questore e del Prefetto di Vicenza.