La Polizia di Stato arresta due uomini destinatari di ordine di carcerazione

Nella mattinata di ieri il personale della Squadra Mobile di Vicenza ha proceduto a controlli mirati nelle zone cittadine “calde”. Questi controlli hanno permesso di rintracciare e trarre in arresto due uomini gravati da ordini di carcerazione definitiva: un 42enne bangladese, risultato destinatario di un Ordine di Carcerazione per il cumulo di numerose sentenze passate in giudicato. L’uomo dovrà espiare una pena di 4 anni di reclusione per reati contro il patrimonio e la persona, tra cui Rapine, Violenze e Lesioni, tutti avvenuti in città nel periodo compreso tra il 2021 e il 2023. E un 50enne italiano risultato destinatario di un Ordine di Carcerazione definitivo per espiare una pena di 11 mesi di reclusione per reati inerenti il Riciclaggio di denaro. L’attività rientra nel potenziamento delle misure di controllo del territorio disposte in Prefettura e attuate dalla Questura per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Al termine della redazione dei rituali atti di Polizia Giudiziaria, i due soggetti sono stati arrestati e associati presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.