CRONACA
17 Ottobre 2025 - 12.55

La Polizia di Stato arresta due uomini destinatari di ordine di carcerazione

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nella mattinata di ieri il personale della Squadra Mobile di Vicenza ha proceduto a controlli mirati nelle zone cittadine “calde”. Questi controlli hanno permesso di rintracciare e trarre in arresto due uomini gravati da ordini di carcerazione definitiva: un 42enne bangladese, risultato destinatario di un Ordine di Carcerazione per il cumulo di numerose sentenze passate in giudicato. L’uomo dovrà espiare una pena di 4 anni di reclusione per reati contro il patrimonio e la persona, tra cui Rapine, Violenze e Lesioni, tutti avvenuti in città nel periodo compreso tra il 2021 e il 2023. E un 50enne italiano risultato destinatario di un Ordine di Carcerazione definitivo per espiare una pena di 11 mesi di reclusione per reati inerenti il Riciclaggio di denaro. L’attività rientra nel potenziamento delle misure di controllo del territorio disposte in Prefettura e attuate dalla Questura per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Al termine della redazione dei rituali atti di Polizia Giudiziaria, i due soggetti sono stati arrestati e associati presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

La Polizia di Stato arresta due uomini destinatari di ordine di carcerazione | TViWeb La Polizia di Stato arresta due uomini destinatari di ordine di carcerazione | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy