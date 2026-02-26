La Polizia arresta un pusher: era stato segnalato da un cittadino con l’app Youpol

Sono stati gli Agenti della Sezione Volanti ad intercettare, nei pressi dei giardini pubblici di Via Europa, un cittadino tunisino di 20 anni, regolare sul territorio nazionale ma gravato da numerosi precedenti, alcuni dei quali proprio per spaccio. Il giovane è stato segnalato, intorno alle 16 di ieri, da un passante che, utilizzando la app della Polizia di Stato “YOUPOL” ha inviato, direttamente alla sala operativa del 113, un video che ritraeva un giovane nascondere un oggetto sospetto in un’aiuola dei giardini di Via Europa. Gli Agenti, giunti in pochi minuti nei pressi del luogo della segnalazione, hanno intercettato e sottoposto a perquisizione il giovane straniero: hanno trovato hashish e cocaina e circa 200 euro in contanti.

Nel corso delle operazioni di fotosegnalamento, inoltre, il cittadino tunisino è stato riconosciuto quale autore dell’utilizzo, nei confronti di un uomo, al momento ancora in fase di identificazione, di uno spray al peperoncino, avvenuto lo scorso sabato in Viale Milano.

Le immagini del sistema di videosorveglianza cittadine hanno consentito di denunciare il giovane anche per questo episodio caratterizzato da un singolare dettaglio: il giovane, immortalato proprio mentre utilizzava lo spray contro la vittima, aveva in braccio un cucciolo di pitbull, lo stesso che ieri, nel corso dell’arresto, aveva con sé e che, subito dopo, è stato affidato dagli Agenti delle Volanti alla compagna.

Al giovane sono stati contestati anche i reati di maltrattamento di animali e danneggiamento e imbrattamento delle camere di sicurezza della Questura.