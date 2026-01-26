La leggenda dei bitcoin sepolti: cosa c’è di vero nella storia di James Howells

Un video virale su X, in cui sembra che qualcuno ripari una chiavetta USB, ha raccolto quasi 600.000 visualizzazioni in poche ore. La clip cita il nome di James Howells e la sua ricerca disperata di una chiavetta contenente 7.500 bitcoin, per un valore stimato di circa 675 milioni di dollari, definendola “il momento più stressante della sua vita”.

Attenzione, però: si tratta di un falso. La vera storia di Howells non riguarda una chiavetta USB, ma un vecchio disco rigido gettato per errore nel 2013. Questo dispositivo conteneva quasi 8.000 bitcoin, accumulati dall’ingegnere informatico gallese di Newport attraverso il mining pochi mesi dopo la nascita della criptovaluta. Senza l’hard disk, il recupero dei bitcoin è impossibile.

Nel 2013, il padre di Howells ha accidentalmente gettato il disco nella discarica locale di Newport. A quel tempo, la criptovaluta valeva circa 500.000 sterline. Oggi, se il disco fosse recuperato e leggibile, il suo contenuto sarebbe valutato oltre 550 milioni di euro. Tuttavia, il dispositivo è probabilmente sepolto sotto 25.000 metri cubi di rifiuti e terra, rendendo la ricerca estremamente difficile.

Howells ha provato più volte a convincere il Consiglio comunale a concedergli l’accesso alla discarica, persino offrendo di restituire un quarto dei bitcoin ritrovati alla comunità. La richiesta è stata sempre respinta, per motivi di sicurezza e proprietà dei rifiuti, che appartengono alla collettività. Nonostante questo, l’ingegnere ha valutato ogni possibilità: droni, intelligenza artificiale, rilevazioni precise, pur di localizzare il disco rigido, la cui custodia protettiva non garantisce comunque la sopravvivenza dei dati dopo così tanti anni.

La vicenda si è intrecciata anche con la giustizia britannica, dove Howells ha perso una causa legale per ottenere il permesso di recupero. Ora il gallese si trova in una sorta di stallo, mentre il tempo continua a scorrere e il suo tesoro potenziale resta sepolto, in attesa di un improbabile miracolo tecnologico o burocratico.

Una storia che continua a catturare l’immaginazione del pubblico, come dimostrano le decine di post e condivisioni sui social, anche se molto spesso basati su informazioni inesatte. La leggenda di James Howells e dei suoi bitcoin perduti rimane, dunque, uno dei misteri più affascinanti del mondo delle criptovalute.