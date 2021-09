La Lega di Bassano prende le distanze dalla consigliera no-vax: “Inaccettabile”

“Il Direttivo della Lega per Salvini Premier di Bassano del Grappa prende le distanze dalle affermazioni della consigliera comunale Ilaria Brunelli nella sostanza e soprattutto nella forma”. Inizia così una comunicazione della Lega di Bassano in merito al post pubblicato su facebook in cui aveva scritto che preferiva morire che vaccinarsi (leggi sotto).

“Pur rispettando le opinioni di ognuno in materia di vaccini e green pass -scrivono – non si può prescindere dal ruolo istituzionale e dal decoro che ne deve discendere. Il post dei giorni scorsi mette in forte imbarazzo l’intera maggioranza e testimonia un approccio al ruolo istituzionale inaccettabile che arreca grave pregiudizio e credibilità al Sindaco ed a tutte le forze di maggioranza. Stigmatizziamo con chiarezza invitiamo la consigliera a considerare il forte disagio per il danno arrecato all’intero consiglio comunale di Bassano del Grappa. Ci auguriamo che la consigliera abbia un sussulto di senso delle istituzioni e scelga spontaneamente di riconoscere l’errore ed agisca di conseguenza”.

Ecco che cosa aveva scritto Ilaria Brunelli su Facebook:

“Preferisco morire di Covid che piegarmi al ricatto del vaccino”. La consigliera di maggioranza del centrodestra bassanese si era scagliata contro i vaccini anti-Covid e l’estensione del Green pass che diventerà obbligatorio per i lavoratori: “AAA MESSAGGIO AL GOVERNO,AI PRESIDENTI DI REGIONE E AI LORO SEGUACI. Mesi fa valutavo l’idea di vaccinarmi. Ma l’aggressività e la coercizione che adottate sono così ABNORMI che ho deciso che NON MI VACCINERÒ PER NULLA AL MONDO. Lo faccio per me ma soprattutto per gli ADOLESCENTI E I GIOVANI a cui il vostro farmaco fa più male che bene.

Non andrò più al ristorante, mangerò a casa.

Non andrò al cinema mi leggerò un libro.

Non andrò a convegni li seguirò in streaming.

Non andrò a teatro, passeggerò in montagna.

Non suonerò più, starò in giardino gli amici.

Non mangerò nelle mense, farò digiuno.

Non andrò negli uffici, lavorerò solo da remoto. Preferisco morire di COVID che lasciarvi calpestare i diritti della società in cui vorrei vivere. Ve lo dico col sorriso di chi non ha paura di morire per un Diritto: VOI SIETE PERICOLOSI.(EDIT: per chi “inorridisce” alla mia morte per un Diritto (che ci vuole tutta), guardate la seconda foto e inorridite per quella. E dite “basta” ai ricatti)”.