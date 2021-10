La deputata vicentina no-vax Cunial citata a giudizio per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale

E’ stata citata a giudizio la deputata Sara Cunial, eletta nelle fila del Movimento 5 Stelle e poi passata al Gruppo Misto. La parlamentare, residente a Bassano Del Grappa avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità, oltraggiato e minacciato agenti della Finanza nel corso di una manifestazione a Chanoux (Aosta), tenutasi lo scorso 24 aprile, per protestare contro le restrizioni contro il Covid e l’eliminazione della DAD.

Non avrebbe fornito le generalità quando si trovava in mezzo ad un assembramento. Secondo la ricostruzione della Procura, la Cunial aveva consegnato un tesserino di parlamentare per poi riprenderselo arbitrariamente dalle mani dei finanzieri dicendo che l’avevano tenuto per troppo tempo. Avrebbe poi detto ai finanzieri di vergognarsi per il loro comportamento e avrebbe anche dichiarato che avrebbe fatto avere problemi ai finanzieri se il locale luogo della protesta avesse avuto sanzioni.