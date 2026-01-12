“La casa nella prateria”: il marito di Melissa Gilbert accusato di abusi sessuali su minori

Scandalo a Hollywood: il marito di Melissa Gilbert accusato di abusi su due bambini



L’ex volto simbolo di La casa nella prateria, Melissa Gilbert, che interpretò Laura Ingalls tra il 1974 e il 1983, si trova al centro di una bufera giudiziaria che riguarda la sua vita privata. Suo marito, l’attore e regista Timothy Busfield, 68 anni, è infatti accusato di abusi sessuali su minori.

Secondo quanto riportato dalla rivista People, la polizia di Albuquerque, nel New Mexico, ha emesso il 9 gennaio 2026 un mandato di arresto nei confronti di Busfield. L’uomo è sospettato di “condotta sessuale illecita con due attori bambini, gemelli di 11 anni”, e deve rispondere delle accuse di “rapporti sessuali criminali con minore” e “abuso su minore”.

Le presunte aggressioni risalirebbero al periodo in cui i due ragazzi lavoravano nella serie televisiva La donna delle pulizie, diretta da Busfield nel 2022 e trasmessa in Francia su M6. Sarebbe stato proprio in quel contesto professionale che, secondo gli inquirenti, sarebbero avvenuti gli abusi.

La prima segnalazione è partita da un medico che ha informato i servizi sociali. Come riferito da Le Parisien, uno dei bambini ha dichiarato che i comportamenti abusivi sarebbero iniziati quando aveva appena sette anni. Nel mandato di arresto si parla di ripetuti tocchi alle parti intime dei minori. I servizi sociali hanno inoltre riferito che uno dei due presenta incubi ricorrenti e sintomi di disturbo da stress post-traumatico, ritenuti compatibili con traumi da aggressione.

Timothy Busfield respinge ogni accusa. Nella sua versione dei fatti sostiene che i genitori dei ragazzi sarebbero mossi dal risentimento per l’esclusione dei figli dalla serie televisiva e che le accuse sarebbero strumentali.

Tuttavia, la posizione dell’attore è resa più delicata dalla riemersione di una precedente denuncia del 1994. All’epoca una ragazza di 17 anni lo accusò di violenza sessuale sul set del film Little Big League. Il caso si chiuse con un accordo extragiudiziale, senza arrivare a un procedimento penale.

Figura molto conosciuta negli Stati Uniti, Busfield ha recitato in numerose produzioni televisive di successo, tra cui Generation Pub, The West Wing, Night Shift, Designated Survivor, Blue Bloods e Senza traccia. Negli ultimi anni si è dedicato soprattutto alla regia e alla produzione. Dal 2013 è sposato con Melissa Gilbert.

Secondo una fonte vicina all’attrice, citata da Le Parisien, «Melissa non metterà mai in dubbio la parola di un bambino, nemmeno se si tratta di suo marito. Sta aspettando il rapporto della polizia». La stessa fonte afferma che l’attrice avrebbe già avviato le pratiche di divorzio.