L.R. Vicenza-Lecco: info sui biglietti
La società L.R. Vicenza comunica che dalle ore 16:00 sarà attiva la prevendita per la gara L.R. Vicenza-Lecco, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie Sky Wifi, che si disputerà allo stadio Romeo Menti, domenica 30 novembre, alle ore 14:30.
Di seguito i prezzi dei biglietti applicati per assistere alla partita, prevendita esclusa:
Tribuna Centrale intero: 40,00 €
Tribuna Centrale ridotto*: 35,00 €
Tribuna Centrale ridotto studente: 18,00 €
Tribuna Centrale ridotto under 10 anni: 5,00 €
Distinti intero: 20,00 €
Distinti ridotto*: 16,00 €
Distinti ridotto studente: 12,00 €
Distinti ridotto under 10 anni: 5,00 €
Curva Sud intero: 20,00 €
Curva Sud ridotto*: 17,00 €
Curva Sud ridotto studente: 13,00 €
Curva Sud ridotto under 10: 10,00 €
Curva Sud possessori LR Vicenza Card intero: 15,00 €
Curva Sud possessori LR Vicenza Card ridotto*: 12,00 €
Curva Sud possessori LR Vicenza Card ridotto studente: 8,00 €
Curva Sud possessori LR Vicenza Card ridotto under 10: 5,00 €
Ridotto*: donne, over 65 (nati prima del 31/12/1960), militari e forze dell’ordine, portatori di disabilità in possesso di certificato di invalidità dal 50% al 99%
Studente: nati dopo l’01/01/2007 o possessori di Vi University Card (tariffa applicabile solo al CCCB e al LR Store)
Under 10: nati dopo l’01/01/2015
Settore Ospiti
La prevendita sarà attiva sino alle ore 19:00 di sabato 29 novembre.
Gradinata Nord: 20,00 €
Gradinata Nord ridotto donne, over 65: 17,00 €
Gradinata Nord ridotto under 18: 13,00 €
Gradinata Nord ridotto under 10: 10,00 €
PUNTI VENDITA:
Di seguito i punti vendita presenti nella provincia di Vicenza, aperti questa settimana:
•CCCB – STADIO MENTI:
–domenica 30 novembre dalle ore 12:30
• ON-LINE: collegandosi al sito sport.ticketone.it fino alle ore 15:15 di domenica 30 novembre.
Vicenza
Tabaccheria Sella – Corso San Felice e Fortunato, 360
Bar Stadio – Via Natale del Grande, 6
Bassano del Grappa Dischiponte – Via Angarano 9 – Bassano del Grappa
Thiene
Punto Servizi Balasso Tabaccheria – Via Trieste 16 – Thiene