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16 Marzo 2026 - 11.27

L.R. Vicenza-Inter U23: il pre-partita di mister Gallo

REDAZIONE
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In vista della partita L.R. Vicenza-Inter U23, incontro valido per la trentaduesima giornata di Serie C Sky Wifi, in programma oggi lunedì 16 marzo alle ore 20:30 allo Stadio Romeo Menti, mister Fabio Gallo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non posso negare che c’è sicuramente un clima bello, un clima che ha dato al gruppo ulteriore serenità. Fermo restando che la squadra ha sempre dimostrato quello che mi ha fatto vedere fino adesso. Siamo consapevoli di quello che è stato fatto e di quello che potrebbe essere domani sera, ma sotto quel punto di vista i ragazzi sono concentrati, li ho visti bene, li ho visti sereni, quindi siamo pronti. L’Inter U23 è una squadra giovane, talentuosa, sono giocatori molto forti, parecchi stranieri, quindi hanno tutti una cultura diversa e tutti una cultura che fa sì che possano ragionare pensando che questa possa essere l’occasione perché in ogni caso Vicenza è una grande piazza conosciuta da tutti e quindi ho avvisato i ragazzi, ho avvisato la squadra che noi non dobbiamo farci condizionare dall’entusiasmo, che è giusto che ci sia, domani sarà un qualcosa di unico, però noi dobbiamo esaltare la gente che verrà a guardarci con una prestazione di grande livello, di grande attenzione, di grande sofferenza perché affronteremo una squadra che ha talento, che hanno ragazzi forti, bravi, che sicuramente giocheranno a livello altissimo perché sono talenti scelti in tutta Europa”.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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