Kevin Spacey (assolto dalle accuse) verrà premiato a Cannes

L’attore statunitense Kevin Spacey, due volte premio Oscar per American Beauty e I soliti sospetti, riceverà martedì un premio alla carriera al Festival di Cannes, durante un gala organizzato dal Better World Fund, ente indipendente dall’evento ufficiale. A confermarlo è stata la stessa fondazione all’agenzia AFP, che ha motivato la scelta con “decenni di genio artistico” dell’attore.

Il riconoscimento arriva dopo una serie di assoluzioni in tribunale: nel luglio 2023 Spacey è stato dichiarato non colpevole dalle accuse di violenza sessuale a Londra, intentate da quattro uomini. Anche negli Stati Uniti, l’attore era stato assolto nel 2022 in un processo civile a New York, e un’altra accusa era stata ritirata nel 2019.

Il Better World Fund ha sottolineato che la decisione di premiare Spacey è legata al fatto che è stato “scagionato dai tribunali”, precisando che l’iniziativa non è collegata direttamente al programma ufficiale del Festival.

Tuttavia, l’attore resta al centro dell’attenzione mediatica: una nuova denuncia per violenza sessuale è stata depositata nel 2025 da Ruari Cannon, un ex attore che ha accusato Spacey di averlo toccato in modo inappropriato nel 2013, quando aveva 21 anni. L’episodio è stato raccontato nel documentario Spacey Unmasked, andato in onda a maggio 2024 su Channel 4.

Nonostante le controversie, Kevin Spacey torna così sotto i riflettori internazionali, in un contesto che divide pubblico e critica tra celebrazione del talento artistico e attenzione alle vicende giudiziarie ancora in evoluzione.